Küçükdere Vadisi'ne 10 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Salındı

Küçükdere Vadisi'ne 10 Bin Kırmızı Benekli Alabalık Salındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen balıklandırma projesi kapsamındaki çalışmalarla Küçükdere Vadisi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Küçükdere Vadisi'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık salındı.

Trabzon Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, "Doğal Alabalık Üretimi ve Orman İçi Suların Balıklandırma Projesi" kapsamında 10 bin kırmızı benekli alabalık, Küçükdere Vadisi'ne getirildi.

Alabalık yavruları, ekipler tarafından daha önce belirlenen noktalara bırakıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ'daki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı

Facianın ikinci gününde valilik beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.