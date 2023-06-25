Küçükçekmece'de plajlar 'Martı' polisleriyle güvende

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 'Martı' polis timleri, plaj ve sahillerin güvenlik ve asayişinin sağlanması için pedal çeviriyor. Menekşe Sahil ile iç kumsal bölgelerinde görev yapacak Martı'lar, yaz boyunca denize ve pikniğe gelecek vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlayacak.