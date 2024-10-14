Üye Girişi
Haberler

Küçükçekmece Belediyesi 2025 Mali Bütçesini Kabul Etti

Küçükçekmece Belediyesi 2025 Mali Bütçesini Kabul Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2025-2029 Yılı Stratejik Planı ve 2025 Mali Yılı Bütçe ile Performans Programı görüşülerek 8 milyar 900 milyon TL'lik bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı ikinci oturumu Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi '2025-2029 Yılı Stratejik Planı' ile '2025 Mali Yılı Bütçe ve Performans Programı'nın görüşüldüğü toplantıda, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, " 2025-2029 Stratejik Planı'nın vatandaş odaklı yerel yönetişim anlayışının yaygınlaşması ve hep birlikte yaşama kültürünün gelişimi açısından çok önem taşıdığının farkındayız. Bu planı hazırlarken, katılımcılık ve sahiplenmenin ulaşılabilir ve gerçekçi bir stratejik plan üzerindeki önemi ve rolünden yola çıktık ve bu kavramları esas aldık. 4 bin 257 vatandaş, 122 kurum, 426 gencimize, 21 muhtarımız, 45 meclis üyemiz ve 1164 personelimize stratejik plan paydaş anketi düzenleyerek, daha iyi bir Küçükçekmece için görüş ve önerilerini dikkatle dinledik. Küçükçekmece'de yaşayan her vatandaşımızı; kültürde, sanatta, eğitimde, sosyal hayatta, sporda, sağlıkta- kısacası her alandaki hizmet politikalarımızla- ülke ekonomisinin içinde bulunduğu olumsuzluklara rağmen mağdur ve mağrur bırakmamaya özen göstererek, hizmet vermeye devam edeceğiz. Stratejik Planımızın ve bütçemizin hazırlanmasına katkı sağlayan bütün çalışma arkadaşlarıma, Meclis Üyelerimize ve kıymetli Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul'u bekleyen deprem gerçeğinin ve küresel anlamda büyük önem taşıyan iklim değişikliğiyle mücadele konularının da altını çizen Başkan Çebi, 2025-2029 Stratejik Planı'nda, bu konularla ilgili atılacak adımları da yerel ölçekte, bütünlükçü bir bakış açısıyla ele aldıklarını söyledi.

Belediye Meclis Salonu'nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, meclis üyeleri 2025 yılı performans programı ve bütçe kalemlerini tek tek görüşüp oylayarak, görüş ve önerilerini dile getirdi. Toplantı sonunda 8 milyar 900 milyon TL'lik, 2025 yılı mali bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Küçükçekmece Belediyesi Yerel Yönetim Küçükçekmece Belediye Politika Ekonomi Güncel Çevre

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
Köfteci Yusuf'a giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi

Köfteci Yusuf'a giden kadın gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 14 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 4. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? KPSS Ortaöğretim tercih ekranı! Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TCMB faiz kararı ne olacak? Emekli maaşı hesaplama! 2025 yılı 4A, 4B Ve 4C emekli sandığı SSK, BAĞ-KUR en düşük emekli zammı ne kadar olacak? 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi bu akşam var mı? 14 Ekim Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kredi kartı limit kesintisi nedir, ne kadar? Kredi kartı limit vergisi yasalaştı mı? 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kim aldı? Nobel Edebiyat Ödüllerini kimler aldı? Berat Albayrak ne bakanı olacak? Berat Albayrak yeniden bakan mı oluyor? Daron Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu kaç yaşında, nereli? (Nobel Ekonomi Ödülü) 14 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.