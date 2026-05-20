Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'den ABD'ye Ambargo Tepkisi

(ANKARA) - Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD'nin Küba'ya yönelik yaptırımlarına tepki göstererek, "Küba ve dünya, sözlerden değil, eylemlerden cevap bekliyor" dedi. Diaz-Canel, ABD yönetimini Küba'ya yönelik ambargoyu sürdürmekle suçladı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Küba'ya yönelik uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Diaz-Canel paylaşımında, "Artık alaycı bir şekilde Küba'ya petrol ambargosu uygulanmadığını söylüyorlar, halkımızın çektiği her şeyin Küba Hükümeti'nin suçu olduğunu iddia ediyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Küba'ya yönelik politikalarını "utanç verici" olarak nitelendiren Diaz-Canel, "Utanmaz bir şekilde, şaşırtıcı bir küstahlıkla defalarca yalan söylüyorlar, iddialarını destekleyecek tek bir kanıt bile sunmadan" dedi.

Diaz-Canel, 29 Ocak 2026 tarihli yürütme emrine işaret ederek, "Yoksa 29 Ocak 2026 tarihli, Küba'ya yakıt sağlayan herhangi bir ülkeyi mantıksız gümrük vergileriyle cezalandıran yürütme emri askıya mı alındı?" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın uygulamalarını da eleştiren Diaz-Canel, "Peki o zaman Hazine Bakanlığı'nın sistematik güncellemelerinde Küba'ya yakıt gönderilerini kısıtlamaya devam etmesini nasıl anlamalıyız?" dedi.

Küba halkına yönelik yaptırımların "toplu cezaya" dönüştüğünü savunan Diaz-Canel, "Bütün bir halka karşı uygulanan bu toplu cezayı, ki giderek soykırım eylemine dönüşüyor, dünyaya inkar edebilecek kadar çarpık zihinler ancak çok kıvrımlı olabilir" ifadelerini kullandı.

Diaz-Canel paylaşımını, "O imparatorluğun uygulamasıdır bu: Yalanlara dayanarak savaşlar çıkarmak ve halkları yok etmek. Küba ve dünya, sözlerden değil, eylemlerden cevap bekliyor. Ambargoyu kaldırın da görelim, neye değdiğini" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA