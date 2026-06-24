Küba'dan ABD'nin Son Yaptırımlarına Tepki

HAVANA, 24 Haziran (Xinhua) -- Küba, ABD'nin Küba'ya ait beş kuruluş ile eski Küba lideri Raul Castro'nun bir akrabasına yönelik son yaptırımlarını, ülke ekonomisine daha fazla zarar verme girişimi olarak nitelendirerek kınadı.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez salı günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Washington'un gün içerisinde duyurduğu yaptırımlara atıfta bulunarak, "Sahtekar ve yalancı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun öncülüğünde ABD hükümeti, Küba ekonomisinin boğazındaki ilmeği daha da sıkmak için adımlar atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, bu yaptırımların Küba'nın "halkına ve yaşam koşullarına yönelik acımasız saldırganlık ve toplu cezalandırma girişimleri karşısında beklenenden daha güçlü, daha yetkin ve daha etkili olduğunu kanıtladığı" bir dönemde geldiğini belirterek, "Bu şahsın, dünyanın en büyük gücünü kullanarak dayattığı şey bir suçtur" diye ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yayımlanan açıklamaya göre yaptırımlar, üçü Grupo de Administracion Empresarial S.A. holdingiyle bağlantılı, ikisi ise madencilik ve metalürji sektörleriyle ilgili beş Küba kuruluşunu hedef alıyor.

Kaynak: Xinhua