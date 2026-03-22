Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi Bir Hafta İçerisinde İkinci Kez Çöktü

Küba'da ulusal elektrik şebekesinde büyük bir arıza nedeniyle elektrik tamamen kesildi. Yeniden enerji sağlanması için çalışmalar devam ediyor. Bu, bir hafta içinde yaşanan ikinci büyük kesinti.

HAVANA, 22 Mart (Xinhua) -- Küba'da ulusal elektrik şebekesinde yaşanan büyük çaplı arıza nedeniyle ulusal elektrik sistemi tamamen devre dışı kalırken halihazırda elektriğin yeniden sağlanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Küba Enerji ve Maden Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Ulusal elektrik şebekesinde cumartesi günü tam kesinti meydana geldi. Elektriğin yeniden sağlanmasına yönelik protokol uygulanmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

Bu kesinti, pazartesi günü ülke genelinde yaşanan benzer bir arızanın ardından, bir hafta içinde yaşanan ikinci büyük kesinti oldu.

Karayip ülkesi, eskiyen altyapı ve yakıt kıtlığının yol açtığı kronik enerji sıkıntılarıyla mücadele ediyor. Bu zorlukların, uzun süredir devam eden ABD yaptırımlarıyla daha da ağırlaştığı belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua
