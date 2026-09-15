Küba, ABD'nin yaptırımlarının ülkede "yıkıcı insani sonuçlara" yol açtığını belirtti

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ekonomik yaptırımları ve ülkenin dış ticaretine yönelik baskılarının Küba'da "yıkıcı insani sonuçlara" yol açtığını bildirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Küba ekonomisini ve dış ticaretini hedef alan yaptırımlarına tepki gösterdi.

Washington yönetiminin uluslararası deniz taşımacılığı şirketlerine baskı uyguladığını savunan Rodriguez, bu nedenle daha önce sözleşmeleri yapılıp ödemeleri gerçekleştirilen 7 bin konteynerin dünyanın çeşitli limanlarında bekletildiğini kaydetti.

Söz konusu konteynerlerin büyük bölümünde gıda, ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Rodriguez, bunların Küba'ya ulaşmasının engellenmesinin ABD'nin Küba halkına uyguladığı "toplu cezalandırmanın" parçası olduğunu belirtti.

Rodriguez, Washington'ın ekonomik yaptırımları ve ülkenin dış ticaretine yönelik baskılarına tepki göstererek, "ABD'nin tehditleri, baskıları ve şantajları Küba'nın dış ticaretini kesintiye uğratarak yıkıcı insani suçlara yol açtı." ifadesini kullandı.

Küba ekonomisi 5 yılda yüzde 15'ten fazla küçüldü

Ulusal basına göre, Küba ekonomisinin 2020-2025 döneminde yüzde 15'ten fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

ABD'nin yılbaşında başlattığı petrol ablukası ve mayıs ayından itibaren ekonominin kilit sektörlerine yönelik uyguladığı ikincil yaptırımlar ise ülkedeki ekonomik kırılganlığı daha da derinleştirdi.

Kübalılar, elektrik kesintileri ve toplu taşımanın neredeyse tamamen durması nedeniyle zor günler geçirirken, hastaneler de yalnızca asgari düzeyde hizmet verebiliyor. Özellikle kayıt dışı piyasalarda gıda ve ilaç fiyatları ise fahiş seviyelere yükseldi.

Uluslararası uzmanlar, adada "sessiz bir Gazze" tablosunun oluşmasını önlemek için uluslararası topluma acil harekete geçme çağrısı yaptı.

Kaynak: AA