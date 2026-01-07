Haberler

Avcılar'da kuaföre 'Ödemeyi ibana attım' dedi, taksiyle kaçtı

Avcılar'da kuaföre 'Ödemeyi ibana attım' dedi, taksiyle kaçtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da kuaför hizmeti alan kadın, ödemesini yapmadan taksiyle kaçtı. Kuaför Metin Tunç, kadının başka yerlerde de benzer dolandırıcılıklar yaptığını belirtti.

AVCILAR'da, iddiaya göre kuaförde yaklaşık 6 bin lira tutarında hizmet alan kadın, iş yeri sahibine iban ile ödeme yapacağını söyledi. Ödemeyi attığını söyleyen ve uzun süre kuaförde bekleyen müşteri, kuaför Metin Tunç'un 'ödeme gelmedi' demesine rağmen taksiye binip kaçtı.

Merkez Mahallesi'ndeki kuaföre gelen bir müşteri, iddiaya göre fiyat aldıktan sonra kesim, saç boyama, cilt bakımı, makyaj, manikür ve pedikür yaptırdı. Yaklaşık 6 bin lira tutarından hizmet alan kadın önce karttan ödeme yapmak istedi ancak kart hata verdi. Bunun üzerine kadın iban alarak ücreti hesaba gönderdiğini söyledi. Kuaförü Metin Tunç, uzun süre ödemenin hesabına düşmesini bekledi. Bu sırada kadın cep telefonundan Tunç'a dekont göstererek ödeme yaptığını söyledi ve iş yerinde beklemeye başladı. Ödeme sonuçlanmayınca bir arkadaşının geleceğini belirten müşteri, kuaförün önüne gelen taksiye binerek kaçtı.

'BAŞKA KUAFÖRLERE DE YAPMIŞ, BİZE DERS OLDU'

Pazar günü öğle saatlerinde gelen bir müşterinin saçını yaptıracağını belirterek fiyat aldığını ve kabul ettiğini belirten kuaför Metin Tunç, "Fiyat aldı, 'Tamam' dedi. Saçını komple boyadık. Kesim istedi, yaptık. Sonra yukarıya cilt bakımına girdi. Makyaj, manikür, pediküre girdi. Hesabı 6-6 bin 500 lira gibi bir şey tuttu. Sonuna geldi. Saat 17.00 gibi kart ile çekmek istedi. Kartı gösterdi, hata verdi. İban istedi, ibanı verdik. Bana daha önce yapmış olduğu bir düzenlemeden dolayı telefondan iban dekontu gösterdi. Baktım, gelmemiş. Kendisini bekletiyorum. Bir şeyler anladım ama yine bir şeye vermek istemedim. Bekliyorum, 'Bir şeyi yanlış yazmışım' dedi. Yine verdik ibanı ona. Bekle, bekle 'Yine gelmiyor hanımefendi' dedik. Saat 18.00 oldu. Kapatma saatimiz yaklaştı. 'Arkadaşım gelecek' dedi. Taksi gibi bir araç geldi. Kaçacak, dedim. Bindi taksiye, 'Hanımefendi, paranız' falan dedim. 'Çantam dükkanda' dedi. Bıraktığı poşet içerisinde eski bir bond çanta. Ondan sonra gitti. Başka yerlere de yapmış diye duyduk. Bu bize ders oldu. Başkalarının başına gelmesin diye Avcılar'daki sosyal medya sayfasında paylaştım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Burası İran değil İsrail! Binlerce Haredi Yahudisi soluğu sokakta aldı

Burası İran değil! Çağrıya uyan binlerce kişi soluğu sokakta aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar 24 saat süreyle askıya alındı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Uçuşlar tamamen askıya alındı
Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası

Galatasaray'ın yıldızına Premier Lig kancası
İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı

Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı