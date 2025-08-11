KTO Üyeleriyle Bir Araya Gelerek Ekonomik Gelişmeleri Değerlendirdi

Konya Ticaret Odası'nda (KTO) "Yeni Üyelerle Tanışma ve İstişare Toplantısı"nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, üyelerin ve Konya iş aleminin sorunlarını, görüşlerini ve fikirlerini önemsediklerini belirtti.

Her fırsatta üyelerle bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Öztürk, "Bünyemizdeki güçlü iştiraklerimizle birlikte büyük bir ekosisteme hizmet ediyoruz. KTO Eğitim ve Sağlık Vakfı, KTO Karatay Üniversitesi, Teknoloji ve Eğitim Kampüsü (KTOTEK), KTO Uluslararası Fuar Merkezi, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (KTOTAM), Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırma Merkezi (KOSAM), Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK), KTO Karatay Üniversitesi Uçuş Akademisi (KARFA) ile büyük bir hizmet ağımız var. Bu yapılarla sadece bugünü değil, Konya'mızın yarınlarını da inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, şöyle devam etti:

"Global ölçekte yeni bir zorluk yaşanmazsa, ülkemiz ekonomisindeki iyimser tablonun devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle tekstil-hazır giyim, deri-ayakkabı ve mobilya başta olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Daha güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için KOBİ'ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı diye düşünüyorum."

Öztürk, konuşmasının ardından üyelerle, sorunlar ve beklentilerine ilişkin istişarelerde bulundu.