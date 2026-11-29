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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesinde geliştirilen ve 2009 yılında tescillenen Maraş-18 ceviz çeşidi, 25 ülkede yetiştirilirken meyvesi de 15 ülkeye ihraç ediliyor.

KSÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın yaklaşık 110 bin dekarlık alanda 30 bin tonu aşan ceviz üretim potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Maraş-18 çeşidinin üniversitede yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda geliştirildiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığınca 2009 yılında tescillenerek milli çeşit listesine alındığını belirten Sütyemez, Kahramanmaraş'taki ceviz üretiminin yüzde 90'ından fazlasını bu çeşidin oluşturduğunu ifade etti.

Maraş-18'in Türkiye'de yerli ceviz çeşitleri arasında en fazla üretimi yapılan çeşit olduğunu dile getiren Sütyemez, "Yaklaşık 25 ülkede üreticiler ceviz bahçelerinde Maraş-18 çeşidini kullanıyor. Milli bir çeşidimizin 25 ülkede yetiştirilmesi çok önemli." dedi.

Sütyemez, iriliği, tadı, aroması ve doluluk oranıyla tercih edilen Maraş-18 cevizinin iç piyasada olduğu kadar dış pazarda da ilgi gördüğünü kaydetti.

Kahramanmaraş Ceviz Diyarı Ekolojik Tarım Turizm Kooperatifi Başkanı Beyza Nur Mungan da "Türkiye genelindeki ceviz üretiminin en büyük dilimini tek başına sırtlayan lokomotif bir merkez konumundayız." dedi.

Kentin üretim gücünün yanı sıra kaliteli yerli çeşitleriyle de öne çıktığını vurgulayan Mungan, Maraş-18'in ince kabuğu, yüksek iç randımanı ve aromasıyla iç ve dış pazarda tercih edildiğini dile getirdi.

Genç ceviz bahçelerinin tam verime ulaşmasıyla üretimin daha da artmasını beklediklerini anlatan Mungan, cevizin işlenerek katma değerli ürüne dönüştürülmesinin önemine dikkati çekti.

Mungan, üretilen cevizin yaklaşık 10 bin tonunun Irak, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Almanya ve ABD başta olmak üzere 15 ülkeye ihraç edildiğini belirtti.

Üreticiler ve kooperatifler olarak hedeflerinin üretim miktarını ve ağaç başına verimi artırmak olduğunu kaydeden Mungan, modern işleme ve paketleme tesisleriyle cevizin katma değerini yükselterek ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Çağlayancerit İlçesi ve Mahalleleri Cevizcilik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kekil de bu sezon ilçede yaklaşık 8 bin ton ceviz üretildiğini, rekoltenin beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ve ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA