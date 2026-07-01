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Konya Sanayi Odası Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

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Konya Sanayi Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda enerji sektörünün sorunları ele alındı. 24. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Fehmi Özbey, saatlik mahsuplaşma düzenlemesinin yatırımcıları mağdur ettiğini belirterek, dağıtım bedellerindeki yüzde 700'lük artışa dikkat çekti ve eski sisteme dönülmesi çağrısı yaptı.

Konya Sanayi Odası'nın Haziran Ayı Meclis Toplantısında sektörün talep ve sorunları konuşuldu.

KSO'da düzenlenen toplantıda 24. Meslek Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Fehmi Özbey, sektörün sorun ve taleplerini dile getirdi.

Özbey, sunumunda enerji sektöründe ortalama dağıtım fiyatlarının her zaman artmasına rağmen, elektrik üretim fiyatlarının artmadığına dikkat çekerek, güneş enerjisi santrallerine (GES) yönelik alınan yeni kararları değerlendirdi.

GES'lerdeki saatlik mahsuplaşma düzenlemesinin yatırımcıları mağdur ettiğini, bu uygulamadan eski sisteme dönülmesi gerektiğini vurgulayan Özbey, şunları kaydetti:

"Aylık mahsuplaşmada bir dağıtım bedeli verilirken, saatlik mahsupta iki dağıtım bedeli verilmektedir. Dağıtım bedelleri de dağıtım firmalarında kalmaktadır. Son dört yılda elektrik fiyatlarında artış olmazken, dağıtım bedelleri yaklaşık yüzde 700 arttı. Bu dengesizlik üreticilerimizi zorluyor. Bu yüzden saatlik mahsuplaşmadan vazgeçilmeli ve üreticiler dikkate alınarak dağıtım bedelleri ıslah edilmeli, yenilenebilir kaynaklı enerjinin tamamında taban fiyatı uygulamasına geçilmelidir. Kanunlar ve kamu, yatırımcının yanında olmalıdır."

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
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