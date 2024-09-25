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Kruvaziyer Turizminde Rekor Artış: 2024'te Türk Limanlarına 749 Gemi Uğradı

Kruvaziyer Turizminde Rekor Artış: 2024'te Türk Limanlarına 749 Gemi Uğradı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ocak-ağustos döneminde Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının yüzde 4,2 artarak 749'a ulaştığını ve yolcu sayısının ise yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişiye çıktığını açıkladı. Kuşadası Limanı bu dönemde en fazla kruvaziyer gemi ve yolcu ağırlayan liman oldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ocak-ağustos döneminde Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749, yolcu sayısının ise yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişiye ulaştığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı ocak-ağustos dönemi kruvaziyer gemi istatistiklerini değerlendirdi. Uraloğlu, Türkiye'nin kruvaziyer gemi turizminin önemli destinasyonlarından olduğunu belirterek, "Bir yarımada olan ülkemizin turizm potansiyelini en üst seviyede kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ulaşım ve turizm, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında birbirini tamamlayan iki temel sektördür. Bu anlamda limanlarımız da aynı zamanda kültürel ve turistik zenginliklerimizin dünya çapında tanıtılması için kritik öneme sahip" dedi.

'AĞUSTOS'TA GEMİ SAYISI YÜZDE 21,4 ARTTI'

Uraloğlu, 2024 yılı ağustos ayında Türk limanlarına uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 artışla 176'ya ulaştığını belirterek, "Gemilerle limanlarımıza gelen yolcu sayısı ise 2023 yılı ağustos ayına göre yüzde 42,6 artışla 306 bin 100 kişi oldu. Yılın ilk 8 ayında ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artışla 749 adet, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 artışla 1 milyon 196 bin 229 kişi oldu" ifadelerini kullandı.

'KUŞADASI LİMANI ZİRVEDE'

Ardından, en fazla kruvaziyer gemi gelen ilk 3 limanı açıklayan Bakan Uraloğlu, "2024 yılı ocak-ağustos döneminde Kuşadası Limanı 330 adet kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğrak yaptığı liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 123 adet kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları, 62 adet gemi ile Bodrum takip etti. 2024 yılı ocak-ağustos döneminde Kuşadası Limanı 534 bin 982 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcuya ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı'nı sırasıyla, 268 bin 227 yolcu ile İstanbul limanları ve 97 bin 968 kruvaziyer yolcu ile İzmir Alsancak Limanı takip etti" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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