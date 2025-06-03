Kruvaziyer 'Marella Discovery 2' Alanya'ya Geldi

Kruvaziyer 'Marella Discovery 2' Alanya'ya Geldi
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Bahama bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı kruvaziyer, Marmaris'ten yola çıkarak Alanya Limanı'na ulaştı. Gemi, 1801 yolcu ve 744 personeliyle birlikte sabah saatlerinde bölgeye vardı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından turlara katıldı ve ilçe merkezinde alışveriş yaptı.

Bahama bayraklı "Marella Discovery 2" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Marmaris'ten ayrıldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1801 yolcu ve 744 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.

"Marella Discovery 2" akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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