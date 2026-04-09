Kremlin: Avrupa, Rusya ile temas kurmayı reddediyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın Rusya ile temas kurmayı reddettiğini belirterek, "Rusya, Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle iyi, karşılıklı yarar sağlayan ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurma niyetinde." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Genelkurmay Başkanı Fabien Mandon'un, "Rusya ile doğrudan savaş yaşanması olasılığından endişe duyduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, bu tarz endişelerin temelsiz olduğunu belirtti.

Peskov, Rusya'nın, kendisine düşmanca tavır sergilemeyen ülkelere tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "Rusya, Avrupa ülkeleri dahil tüm ülkelerle iyi, karşılıklı yarar sağlayan ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkiler kurma niyetinde. Ancak maalesef, Avrupa şu anda temas kurmayı tamamen reddediyor." ifadelerini kullandı.

Rus savaş gemisinin iki Rus tankere İngiltere'nin kıyıları açıklarında eşlik ettiği yönündeki haberleri değerlendiren Peskov, son aylarda uluslararası sularda "korsanlığın" yaşandığını belirtti.

Peskov, "Bu korsanlık olayları, Rusya'nın ekonomik çıkarlarına zarar verdi. Rusya Federasyonu, çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alma hakkına sahip ve bu konuda mutlaka tedbir alacak." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna'da ateşkes ilan etme konusunda henüz karar almadığını söyledi.