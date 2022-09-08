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Elizabeth'in ölümünün ardından tahta geçen Prens Charles'ten ilk sözler: Derin bir yas duyuyoruz

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İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu. Charles ilk açıklamasında, "Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir an" ifadelerini kullandı. Charles ayrıca tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

Kaynak: AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Buckingham Sarayı Kraliçe Elizabeth England Dünya Güncel Haberler

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