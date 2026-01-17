Bağcılar'da mağazada 'tırnakçılık' yaparken yakalanınca, ürün çalıp kaçtı

BAĞCILAR'da kozmetik mağazasına gelen şüpheli, alışverişin ardından 'tırnakçılık' yöntemiyle kasada çalışan kişiden fazla para almaya çalıştı. Çalışanın durumu farketmesi üzerine şüpheli, mağazadan bir ürün çalıp kaçtı. Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar'da kozmetik mağazasında meydana geldi. İddiaya göre mağazaya gelen şüpheli, raflardaki ürünlere bakmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli, birkaç ürün alıp kasaya geldi. Kasada duran çalışana para verdikten sonra sorular soran şüpheli 'tırnakçılık' yöntemiyle fazla para almaya çalıştı. Çalışanın durumu farketmesi üzerine şüpheli, kolunun arasına ürün saklayarak mağazadan kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

'ÇOK İLLÜZYONİST BİR ARKADAŞ'

Mağazanın sahibi Halil İbrahim Ökcesiz,'"Mağazaya gittiğimde arkadaşlar şüphelendiklerini söylediler. Çok soru sormuş, kafa karıştırmaya çalışmış. Arkadaş başarılı olamayınca içeriden bir ürün alıp hızlıca uzaklaştı, sodasıyla birlikte. Adam para tırnaklayamayınca içeriden bir ürünü alıp çıktı gitti. Sodasını tutmasındaki maksat da, sodayı tuttuğu için koluna koyduğu ürünü düşürtmemek için kolunu öyle tutuyor. Sodayı indirse belki ürün düşecek. Aldığı ürünü zaten sodayı tutarken kolunun içine soktu kaybetti hemen. Çok illüzyonist bir arkadaş. Müşteri geldiği zaman kafa karıştırıcı sorular soruyor. Oradaki adam ilk geldiğinde tırnak makası soruyor, daha sonra fondöten soruyor, gördüğü her şeyi soruyor. Bu durumlarda şüphelendiğimiz de, sıcak satışı bırakıp müşteriyi göz takibine alıyoruz'" dedi.