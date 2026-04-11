Bakan Yumaklı: Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Koyunbaba Barajı Sulaması'nın Ankara ve Çankırı'nın topraklarını sulayacağını belirtti. Proje tamamlandığında 108 bin 530 dekar arazi modern sulama sistemleriyle buluşacak ve yıllık 8,1 milyar TL katkı sağlayacak.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacak proje; 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel