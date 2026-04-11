Bakan Yumaklı: Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacak proje; 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı