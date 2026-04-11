Bakan Yumaklı: Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Koyunbaba Barajı Sulaması'nın Ankara ve Çankırı'nın topraklarını sulayacağını belirtti. Proje tamamlandığında 108 bin 530 dekar arazi modern sulama sistemleriyle buluşacak ve yıllık 8,1 milyar TL katkı sağlayacak.
Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara ve Çankırı'nın bereketli topraklarını suya kavuşturacak Koyunbaba Barajı Sulaması'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Tamamlandığında 108 bin 530 dekar araziyi modern sulama sistemleri ile buluşturacak proje; 238 milyon metreküp su hacmi ve 290 kilometre uzunluğundaki sulama hattıyla bölgeye can suyu olacak. Üretimde verimi artırırken, ülke ekonomimize yıllık 8,1 milyar TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.