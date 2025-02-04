Köylerden Kente Göç Sorunu

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, köylerden kente göçün durdurulması için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Erbaş, İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantısında yaptığı konuşmada, meclis üyelerinin özveriyle çalışarak bulundukları il veya ilçeler ile köylere hizmet ettiklerini söyledi.

Köylere yapılan birçok hizmete rağmen köyden kente göçün arttığını belirten Erbaş, "Köylerdeki asfalt yol çalışmalarında oldukça iyi bir düzeye geldiğimizi biliyorum. Köylerle ilgili güzel hizmetler yapılıyor. Ancak köylerimiz boşalıyor. Gittiğimiz zaman köylerimizde yanan lamba sayılarının azalması emin olun ki yüreğimizi burkuyor. Bizim bir şekilde köy yaşamını canlandırmamız lazım." diye konuştu.

Erbaş, köylerden şehirlere yapılan göçün tersine dönmesi gerektiğinin altını çizerek, Kütahya'nın birçok orman köyünün olduğunu, bunların orman ürünlerinden kazanç elde ettiğini hatırlattı.

İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, toplantıya katılmasından dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.