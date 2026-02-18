Haberler

Muğla-Köyceğiz Gölü taştı; su altında kalan kordon dronla görüntülendi

Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Köyceğiz Gölü'nde taşkına neden oldu. Bölgedeki iş yerleri, evler, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kaymakam Mert Kumcu, zarar gören işletmeleri ziyaret etti.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle taşan Köyceğiz Gölü, kordondaki iş yeri, ev, cadde ve sokakları su altında bıraktı. Bölge, dron ile havadan görüntülendi.

Köyceğiz'de 2 gün önce başlayan yağış etkisini sürdürürken; debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz Gölü'nün su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Gölde taşkın meydana gelirken, Atatürk Kordonu'ndaki kafeterya ile restoranların masa ve sandalyeleri su içinde kaldı. Kordona çıkan bazı evlerin bahçeleri de göle döndü. Bölge, dron ile havadan görüntülendi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, beraberindeki heyet ile birlikte zarar gören işletmeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
