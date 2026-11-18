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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Floor Curling etkinliğinde, anne-çocuk, baba-çocuk ve dede-torun takımları mücadele etti.

Türkiye Curling Federasyonu, Yeşilay Muğla Şubesi ve Yeşilay Spor Kulübü işbirliğinde Köyceğiz Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, 12 ilden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Aile bireylerini aynı takımda buluşturan organizasyonla sporun birleştirici gücünden yararlanılarak bağımlılıkla mücadeleye katkı sunulması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve çocukların bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlikteki karşılaşmalar renkli görüntülere sahne oldu.

Yeşilay Muğla Şubesi Başkanı Abdullah Şenol Şengür, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede sporun önemli bir araç olduğunu söyledi.

Yeşilay'ın 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiğini belirten Şengür, sporun çocukları ve gençleri bağımlılıklardan uzak tutmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Ailelerin birlikte spor yapmasının iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayan Şengür, şöyle konuştu:

"Bugün dijital ve sanal bağımlılık nedeniyle anne çocuklarıyla, baba evladıyla konuşamaz duruma geldi. Biz bunları bir kenara bırakıp sporla iletişimimizin ve bağlarımızın güçlenmesini istiyoruz. 4 gün sürecek organizasyonla sporun hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu göstermek istiyoruz. Bağımlılık boşluklardan sızıyor. Bu boşlukları sporla, sanatla ve kültürle doldurmamız gerekiyor. Bu nedenle 'Hayata bağlan, bağımlılıklardan kurtul' diyoruz."

Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gültekin de ailelerin spor faaliyetlerine birlikte katılmasının bağımlılıkla mücadelede olumlu sonuçlar doğuracağına inandıklarını dile getirdi.

Gültekin, gelecek yıllarda Türkiye'nin tüm illerinden sporcuları Köyceğiz'de ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinliğin açılış seremonisine Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli, Yeşilay Köyceğiz Şube Başkanı Sümeyye Gündoğdu, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Barış Kalaç, sporcular ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA