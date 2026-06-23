Haberler

Ürgüp Kaymakamlığında KOSGEB jüri toplantısı yapıldı

Ürgüp Kaymakamlığında KOSGEB jüri toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı 2026 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında Ürgüp'te düzenlenen jüri toplantısında 6 girişimci, projelerini Kaymakam Ömer Coşkun başkanlığındaki heyete sundu. Toplantıda girişimciliğin desteklenmesi ve sürdürülebilir projelerin teşviki vurgulandı.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı'nın 2026 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında, ilk değerlendirme sürecini tamamlayan 6 girişimci, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığındaki jüri toplantısında projelerini tanıttı.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Coşkun başkanlığındaki toplantıda, jüri üyelerine brifing verildi.

Toplantıda konuşan Coşkun, girişimciliği destekleyen ve sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

???????Girişimcilerin, projelerini jüri huzurunda sunmalarının ilçe ve bölge adına son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"???????Ürgüp, sahip olduğu potansiyel ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Genç ve yenilikçi girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda gösterdikleri gayret hem yerel ekonomimizin gelişmesine hem de istihdamın artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. ???????Jüri değerlendirme toplantısında girişimcilerimiz, yenilikçi yaklaşımlarını, iş fikirlerinin sürdürülebilirlik boyutunu, istihdam oluşturma potansiyelini ve bölgesel ekonomiye sağlayacağı katkıları detaylı bir şekilde sunma imkanı bulmuştur. Bu süreç, girişimcilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve projelerini daha ileri bir seviyeye taşımaları açısından da önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır."

Toplantıya, KOSGEB Strateji Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mahmut Güngör, KOSGEB İl Müdürü Ali Usta, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin, Kapadokya TEKNOPARK Genel Müdürü Bilgin Yazlık, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Akgür ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Ahmet Özgün katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Denizden de baskın yapıldı! 6 şirkete el konuldu, 10'una kayyum atandı
Avrupa'da ejderha sıcakları alarmı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir

Dünyayı tedirgin eden uyarı! 25 bin kişi hayatını kaybedebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor

Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı
Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti

Bankanın hatasıyla milyoner oldu, mahkemedeki kararı pes dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti

Erdoğan'dan kurmaylarına son dönemin en sert talimatı!

İbrahim Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağdı

Tatlıses'in gelininin mayolu pozlarına yorum yağıyor

Defne Samyeli'nin kızının görüntüleri olay oldu

Defne bunu görmesin

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi

Dev operasyondan detaylar! İşte kayyum atanan 10 akaryakıt şirketi
Türkiye'nin askeri üs kurduğu Somali sınırına İsrail askerleri sızdı

Türkiye'nin üs kurduğu ülkede İsrail alarmı! Sınırdan askerler sızdı