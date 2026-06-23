Ürgüp Kaymakamlığında KOSGEB jüri toplantısı yapıldı

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı'nın 2026 yılı 2. dönem çağrısı kapsamında, ilk değerlendirme sürecini tamamlayan 6 girişimci, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun başkanlığındaki jüri toplantısında projelerini tanıttı.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Coşkun başkanlığındaki toplantıda, jüri üyelerine brifing verildi.

Toplantıda konuşan Coşkun, girişimciliği destekleyen ve sürdürülebilir projelerin teşvik edilmesi yönündeki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

???????Girişimcilerin, projelerini jüri huzurunda sunmalarının ilçe ve bölge adına son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ifade eden Coşkun, şunları kaydetti:

"???????Ürgüp, sahip olduğu potansiyel ve girişimcilik ekosistemine sunduğu katkılarla her geçen gün daha da güçlenmektedir. Genç ve yenilikçi girişimcilerimizin iş fikirlerini hayata geçirme yolunda gösterdikleri gayret hem yerel ekonomimizin gelişmesine hem de istihdamın artmasına önemli katkılar sağlayacaktır. ???????Jüri değerlendirme toplantısında girişimcilerimiz, yenilikçi yaklaşımlarını, iş fikirlerinin sürdürülebilirlik boyutunu, istihdam oluşturma potansiyelini ve bölgesel ekonomiye sağlayacağı katkıları detaylı bir şekilde sunma imkanı bulmuştur. Bu süreç, girişimcilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve projelerini daha ileri bir seviyeye taşımaları açısından da önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır."

Toplantıya, KOSGEB Strateji Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mahmut Güngör, KOSGEB İl Müdürü Ali Usta, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yusuf Şahin, Kapadokya TEKNOPARK Genel Müdürü Bilgin Yazlık, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İbrahim Akgür ile Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Ahmet Özgün katıldı.