Korsan Taksiciliğe 46 Bin Lira Ceza

AYDIN'ın Efeler ilçesinde korsan taksicilik yapan Özgür Ö., aracına binen yolcuların taksici olduğunu anlayınca araçtan inerek yaya olarak uzaklaştı. Olayla ilgili polis, hem Özgür Ö.'ye hem de araca yolcu olarak binen taksi sürücülerine cezai işlem uyguladı.

Olay, Zafer Mahallesi Zafer Meydanı'nda yaşandı. Taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y., cep telefonu uygulamasından bulundukları yere korsan taksi çağırdı. Korsan taksicilik yapan Özgür Ö., yönetimindeki 09 FZ 884 plakalı otomobille uygulamadan çağrıldığı yere gitti. Özgür Ö., aracına binen kişilerin taksi sürücüleri olduğunu anlayınca otomobilinden inerek, yaya olarak uzaklaştı. Taksi sürücüleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edildi.

KORSAN ÇALIŞAN SÜRÜCÜYE 46 BİN LİRA CEZA

Polis, korsan taksicilik yapan Özgür Özyiğit'e 46 bin lira para cezası uygularken, otomobili ise trafikten men edildi. Ayrıca, araca yolcu olarak binen taksi sürücüleri Muharrem G., Hüseyin G. ve Umut Y.'ye de 3'er bin lira cezai işlem uygulandı.

'DEVLETİMİZİN CANI SAĞ OLSUN'

Taksi sürücüsü Muharrem G., yaşananları gazetecilere anlattı. Muharrem G., "Korsan uygulamadan araç çağırdık. Bu arkadaş ekmeğimize mani oluyor. Trafik şubeyi aradık, durumu izah ettik. Polis ise araç sürücüsüne trafik şubenin bulunduğu Adnan Menderes Mahallesini adres olarak vermemizi söyledi. Bende tamam dedim. Arkadaşın aracına bindiğimiz gibi sürücü bize 'Polis sorduğunda arkadaşım olduğunu söyleyin' dedi. Daha sonra ise taksici olduğumuzu anladı ve anahtarı kontaktan çekerek, 'Ben gitmiyorum' dedi. Bize de 3 bin 84 lira ceza kestiler. Yapacak bir şey yok öderiz. Devletimizin canı sağ olsun" dedi.