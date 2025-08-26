Korkuteli'nde 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri Başladı

Korkuteli Belediyesi'nin düzenlediği şenliklerde Türk Müziği Topluluğu konser verdi. Başkan Saniye Caran, etkinliklerin kültürel ve sosyal açıdan ilçeye katkı sağladığını belirtti.

Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen 34. Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Şehzade Korkut Şenlikleri başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şenliğin ilk gününde BT Türk Müziği Topluluğu, Seyir Park Amfi Tiyatro'da konser verdi.

Türk Sanat Müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği geceye Korkutelililer ilgi gösterdi.

Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, etkinliklerin hem kültürel hem de sosyal olarak ilçeye katkı sunduğunu belirtti.

Etkinliklerin pazar gününe kadar devam edeceğini bildiren Caran, "Amacımız, tarihimize ve değerlerimize sahip çıkarken aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir. Tüm hemşerilerimizi şenliklerimize bekliyoruz. Kültürümüzü hep birlikte yaşatalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
