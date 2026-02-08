Korkuteli Belediyespor - Payallar Konaklı Spor maçı ertelendi

ANTALYA Süper Amatör Lig'de mücadele eden Korkuteli Belediyespor, Payallar Konaklı Spor maçı hava şartları dolayısıyla ertelendi.

Korkuteli Belediyespor ile Payallar Konaklı Spor arasında oynanacak karşılaşma, ağırlaşan saha koşulları nedeniyle ertelendi. Sahanın ağır olması dolayısıyla maçın hakemi Kerem İlitangil, Cem Mustafa Akpınar ve Adem Kıyak sahada inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, saha koşullarının futbol müsabakası oynanması için uygun olmaması nedeniyle her iki takımın kaptan oyuncuları ve yöneticileri ile görüşülerek karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.