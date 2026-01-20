Haberler

Yem yüklü kamyon, buzlanan yolda fındık bahçesine uçtu; kaza kamerada

Yem yüklü kamyon, buzlanan yolda fındık bahçesine uçtu; kaza kamerada
Güncelleme:
Ordu'nun Korgan ilçesinde buzlanan yolda kayarak fındık bahçesine uçan besi yemi yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ORDU'nun Korgan ilçesinde besi yemi yüklü kamyon, buzlanan yolda kayıp, fındık bahçesine uçtu. Kaza, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Korgan ilçesi Tepe Mahallesi Köyceğiz Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Ergin Özdamar (36) yönetimindeki 05 EP 777 plakalı besi yemi yüklü kamyon, buzlanan yolda kayarak fındık bahçesine uçtu. Kamyon 600 metre sürüklenirken, araçtan atlayan Özdamar yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdamar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken, aracın uçtuğu bölge dron ile havadan görüntülendi.

