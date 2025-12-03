Bahreyn'de 46. KİK Zirvesi başladı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 46. Zirvesi, Bahreyn'in başkenti Manama'da başladı.

Bahreyn devlet televizyonunun haberine göre, Zirveye, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife başkanlık ediyor.

Zirveye, Bahreyn Kralı'nın yanı sıra Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Mansur bin Zayid Al Nahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Umman Sultanı Heysem bin Tarık katıldı.

Umman Sultanı Bin Tarık'ın göreve geldiği 2020 yılından bu yana ilk kez KİK Zirvesi'ne katıldığı belirtildi.

Zirvenin gündeminde; savunma ve siyasi koordinasyon mekanizmalarının kurulmasının yanı sıra ekonomi ve kalkınma politikalarının geliştirilmesi konularının yer aldığı aktarıldı.

Merkezi Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan ve 25 Mayıs 1981'de kurulan KİK'in Suudi Arabistan, Katar, BAE, Kuveyt, Umman ve Bahreyn olmak üzere 6 üyesi bulunuyor.