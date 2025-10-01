Haberler

Körfez'de Kaçakçılıkla Mücadele: 299 Bin Makaron Ele Geçirildi

Körfez'de Kaçakçılıkla Mücadele: 299 Bin Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yapılan operasyonda 299 bin makaron, 50 kilogram tütün ve sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 299 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Körfez'de bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 143 bini dolu olmak üzere 299 bin makaron, 50 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Fatih Gürbüz - Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem bugün resmen başlıyor
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.