Körfez'de Depo Yangını: 400 Bin Liralık Zarar

Körfez'de Depo Yangını: 400 Bin Liralık Zarar
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir depoda çıkan yangında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı. Yangın, mahalle sakinlerinin müdahalesi ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde çıkan depo yangınında 400 bin lira değerindeki saman ve yem balyası yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Kutluca köyü Emmezli Mahallesi'nde yaşayan Cengiz Bilecik'e ait depodaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevredeki yapılara sıçramasını önledi. Yangında 400 bin lira değerinde saman ve yem balyası yandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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