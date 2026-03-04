CHP'li Akay, Köprü ve Otoyolların Özelleştirme Sürecine İlişkin Resmi Belgeyi Paylaştı: "Özelleştirme İçin Süreç Başlatılmış"

(ANKARA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet raporunda köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için Ernst & Young firmasından danışmanlık hizmeti alındığının yer aldığına işaret ederek, "2025 yılı danışmanlık ihaleleri tablosu, iktidarın özelleştirme planını açıkça ortaya koydu. Bu şu demektir: Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için süreç başlatılmıştır. Milletin vergileriyle yapılan köprüleri ve otoyolları şimdi şirketlere devretmenin hazırlığını yapıyorsunuz" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2025 yılı faaliyet raporunda köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için danışmanlık hizmeti alındığının açıkça ortaya konduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi resmi belgelerle ortaya çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın Faaliyet Raporu'na göre, 2025 yılı danışmanlık ihaleleri tablosu, iktidarın özelleştirme planını açıkça ortaya koydu. Ernst & Young ile imzalanan sözleşmeyle köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için finansal danışmanlık hizmeti alındığı resmi kayıtlara girdi. Bu şu demektir: Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi için süreç başlatılmıştır. Milletin vergileriyle yapılan köprüleri ve otoyolları şimdi şirketlere devretmenin hazırlığını yapıyorsunuz. Dün fabrikaları sattınız. Bugün limanları devrediyorsunuz. Şimdi de köprüler ve otoyollar mı? Açık söylüyoruz: Köprüler de otoyollar da satılık değildir. Milletin malını kimseye devretmenize izin vermeyeceğiz."

Kaynak: ANKA