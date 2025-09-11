Köprü ve Otoyolların Özelleştirileceği İddiası... CHP'li Kış: "Stratejik Yatırımlar Pazarlık Konusu Yapılamaz"

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, hükümetin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve dokuz otoyolu kapsayan özelleştirme planı iddialarına sert tepki göstererek, "Stratejik yatırımlar pazarlık konusu yapılamaz" açıklamasını yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve dokuz otoyolu kapsayan özelleştirme planının bulunduğunun iddia edildiğini belirterek, bunun kamu yararıyla bağdaşmadığını belirtti.

Her gün yüz binlerce aracın geçtiği köprülerin, milyarlarca lira harcanarak vatandaşın vergileriyle yapıldığını ifade eden Kış, "Bugün bu yatırımları yandaş şirketlere ve yabancı fonlara satma hazırlığı, halkın geleceğini ipotek altına almaktır. Stratejik yatırımlar pazarlık konusu yapılamaz" ifadelerini kullandı.

"Satılmak istenen köprüler değil, ülkenin stratejik güvenliği"

Köprüler ve otoyollarla ilgili 2012'deki ihalenin iptal edildiğini hatırlatan Gülcan Kış, şunları kaydetti:

"Erdoğan o zaman '7 milyar doların altındaki satış ihanettir' diyordu. Bugün, aynı köprüleri çok daha düşük bedellerle elden çıkarmaya çalışıyorlar. Neden? Çünkü yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi borç batağına sürüklediler ve şimdi faturayı milletin sırtına yüklemeye çalışıyorlar.

Geçiş ücretleri katlanacak. Özel şirketler kar maksimizasyonu güdecek, fiyatlar hızla yükselecek. Kamu kontrolü zayıflayacak. Devletin fiyat düzenleme yetkisi, uzun vadeli imtiyaz sözleşmeleriyle fiilen ortadan kalkacak. Gelir garantileri kamuya yük olacak. Kullanılmayan yolların bedeli bile halkın vergileriyle ödenecek. Bütçeye katkı geçici kalacak. Bugün elde edilen gelir, yarının borçlarını katlayacak.

Bugün satılmak istenen sadece köprüler değil; satılmak istenen halkın geleceği, ülkenin stratejik güvenliği ve milletin alın teriyle yapılan yatırımlar. CHP olarak bu yağmaya izin vermeyeceğiz. Halkın malını, halkın cebini, kamunun hakkını sonuna kadar savunacağız"