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Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı

Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı
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Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Sivasspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Tümosan Konyaspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan  karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.

Konyaspor sahasında Sivasspor ile 0-0 beraber kaldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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