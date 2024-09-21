Konyaspor ve Sivasspor 0-0 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile Sivasspor, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 0-0 berabere kaldı.
(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Konyaspor ile Sivasspor sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Tümosan Konyaspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetti.
Konyaspor sahasında Sivasspor ile 0-0 beraber kaldı.
Sivasspor Konyaspor Güncel Futbol Spor
Sıcak Gelişme:
Kadıköy'de ilk düdük çaldı! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.