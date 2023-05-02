KONYAALTI PERSONELİ, HAYVAN KURTARMA EĞİTİMİNİ TAMAMLADI

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Birimi ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi işbirliğiyle belediye personeline Antalya Hayvanat Bahçesi'nde uygulamalı hayvan kurtarma eğitimi verildi.

Konyaaltı Belediyesi, belediye çalışanlarına yönelik eğitimlere devam ediyor. Eğitimler, İnsan Kaynakları Müdürlüğü organizasyonunda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan Manavgat yangını sonrasında kurulan sivil savunma birimi ve JAK iş birliği ile hem teorik hem de uygulamalı şekilde gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde yangın, suda kurtarma, tahliye, haberleşme gibi konularda alanında uzman eğitmenlerce hem teorik hem de pratik anlamda bilgilendirilen belediye çalışanları, Antalya Hayvanat Bahçesi'nde yapılan uygulamalı hayvan kurtarma eğitimiyle de yaşanacak olası afetlerde yapılması gerekenler konusunda eğitim aldı. Küçük ve büyükbaş hayvanların yanı sıra sürüngenlerin olduğu bölümde de eğitim alan belediye çalışanları, ilk başta yılan, kaplumbağa ve iguana gibi hayvanlara dokunmakta tedirginlik yaşasa da bir süre sonra bu tedirginliklerini yenerek renkli görüntülerle eğitimlerini tamamladı.

HAYVAN KURTARMAYA YÖNELİK İLK EĞİTİM

Kahramanmaraş merkezli depremde özellikle küçük ve büyükbaş hayvanların enkaz altından çıkarılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen Sivil Savunma Birimi sorumlusu Sinan Toprak, Manavgat yangını sonrası Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in talimatlarıyla kurdukları sivil savunma biriminin iyi bir seviyeye geldiğini söyledi. Hayvanat bahçesi içerisinde uygulamalı olarak yapılan eğitimde ağırlıklı olarak hayvanlara yapılacak ilk yardım konusunun işlendiğini aktaran Toprak, Doğada ya da herhangi bir afet durumunda bir yaralı hayvan görüldüğünde personellerimizin nasıl müdahale edeceği anlatıldı. Küçükbaş hayvanlardan başlayıp, büyükbaş hayvanlara doğru ilerledik ve hem keyifli hem de çok verimli bir eğitimi tamamladık dedi.