Üye Girişi
Haberler

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin Yeni Başkanı Olağan Genel Kurul'da Belirlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu başladı. Toplam 39 bin 700 üyenin oy kullanacağı genel kurulda yeni başkan belirlenecek.

Konya'da 40 bine yakın üyesi bulunan, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yeni başkanının belirleneceği Olağan Genel Kurul'da üyeler oy kullanıyor.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 72. Seçimli Olağan Genel Kurulu saat 10.00'da Konya Şeker Merkez Kampüsünde başladı.

Genel Kurul Toplantısı'nda önce divan başkanı seçildi. Daha sonra başkanlık için yarışan 5 aday, sırayla üyelere kısa bir selamlama konuşması yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Toplam 39 bin 700 kayıtlı üyenin bulunduğu kooperatifte genel kurula katılım oranının beklenin oldukça üzerinde olduğu gözlendi. Sandıklar önünde oy vermek için gelenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 17.00'de sona erecek oy kullanma işlemimin ardından sayım başlayacak ve sonucunda Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin yeni başkanı belli olacak.

Kaynak: AA / Güncel

Konya Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi

 Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

 Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Eskinin özel harekatçısı şimdinin şeyhi oldu! Tarikatta istismara uğrayan kadın müridin yaşadıkları kan dondurdu

Bakmadan Geçme

Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler Metin Feyzioğlu kimdir? Prag Büyükelçisi kim oldu? 27 TEMMUZ TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI || Paris Olimpiyatları'nda bugün kimler yarışacak? Safiye Soyman'ın oğlu öldü mü? Safiye Soyman'ın oğlu (Harun) kaç yaşında, neden öldü? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Cumartesi bankalar açık mı? 27 Temmuz Cumartesi bankalar çalışıyor mu? Cumartesi kargolar açık mı? Cumartesi günü kargolar çalışıyor mu? Cumartesi MNG, Aras, Yurtiçi, PTT, Trendyol Express çalışıyor mu, açık mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 27 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 27 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TV8, NOW, TRT1 Salih Yıldız kimdir? Salih Yıldız yarı finale yükseldi mi? Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Türkiye'nin 2024 Paris Olimpiyat kıyafetlerini kim tasarladı? Türk sporcuların Olimpiyat kıyafetlerini kim, hangi tasarımcı yaptı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title