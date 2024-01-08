Konya Ovası'nda Kuraklık Tehlikesi: Çiftçiler Kar Yağışını Bekliyor

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşılaşan Konya Ovası'nda çiftçinin gözü kar yağışında. Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Soylu, kar olmayınca hububatın büyümeye başladığını belirterek, "Havalar böyle gittiği için henüz tabiattaki ürünler uyku dönemine giremedi, boyları arttı" diyerek, iyi rekolte için ürünün kış aylarında üzeri karla kaplı tarlada olgunlaşma süreci geçirmesi gerektiğini ifade etti.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, yağmur ve kar yağışının olmaması nedeniyle kuraklık tehlikesi yaşanıyor. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nda yaşanan değişimi anlatarak, şunları söyledi:

"Konya Ovası'nda son 2 yıldır iklim, çok değişkenlik gösteriyor. Geçen yıl ocak ayının sonuna kadar neredeyse hiç yağmur düşmemişti. Biz Konya Ovası'nda 18 Ocak'ta yağmurlama yapan çiftçileri görüntülemiştik. Bu yıl biraz daha farklı geçiyor. Sıcaklık açısından benzer ama özellikle ekim ayından itibaren aralık başına kadar düşen yağış miktarı, tüm ortalamaların üzerinde oldu. Bu anlamda tarımsal bir kuraklıktan söz edemeyiz ama meteorolojik anlamda baktığımız zaman normalde biz bu sezonda kar yağışlarını bekleriz. Tarlaların karla kaplı olmasını ve bitkilerin durağan dönemde geçmesini bekleriz. Bugün ocak ayının başındayız, ona rağmen hala hava sıcaklıkları 15 dereceleri gösteriyor ve bizim hububatımız, buğdayımız, arpamız bu sıcaklıkta çalışmaya devam ediyor. Fotosentez yapmaya devam ediyor. Biz sonbaharda buğdayımızı ekelim, bitkiler güzel çıksın, tarlayı kapatsın, ondan sonra da uyku dönemine girsin isteriz. Havalar böyle gittiği için henüz tabiattaki ürünler uyku dönemine giremedi. Burada gelişmelerin devam etmesi sonucu, boyları arttı. İnşallah önümüzdeki günlerde kar yağışlı bir periyoda gireriz."

'YER ALTI SULARININ BESLENMESİ ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Soylu, ovayla ilgili açıklamasında, "Konya Ovası, kapalı bir havza ve burada yer altı sularının beslenmesi son derece önemli. Geçen yıl çok iyi yağış almamıza rağmen, sadece dönemsel durumları kurtardık. Ama yer altı sularında çekilme devam ediyor. Bu açıdan havaların böyle gitmesi belki insanların soğuk kış şartlarından korunmasına yardımcı olabilir ama tabiattaki şu anda ekili bulunan hububata çok uygun olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Rekoltenin iyi olması için ürünün kış aylarında üzeri karla kaplı tarlada olgunlaşma sürecini geçirmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Soylu, "Bitkiler ne kadar sağlıklı bir şekilde kışa girerse, bahar aylarındaki gelişimi ona uygun şekilde iyi olacak ve rekolte yüksek olacaktır. Sonbahar aylarının en önemli özelliği sağlıklı çıkış ve tarla kapatmadır. Bu yönden büyük bir problem yok ama havalar soğumadığı için bitkiler hala büyümeye devam ediyor" diye konuştu.