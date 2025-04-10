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Konya Ovası İçin Yağış Müjdesi

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Konya'da son yılların aynı aylarına oranla yağışların yüzde 43 azaldığı belirtilirken, önümüzdeki hafta yağışlı ve fırtınalı bir sistemin etkisi altına gireceği açıklandı. Meteoroloji, özellikle çiftçileri zirai don konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağış bekleyen Konya Ovasına yağış müjdesi

KONYA - Konya'da yağışların son yılların aynı aylarına oranla yüzde 43 azaldığını ifade eden uzmanlar, önümüzdeki 1 haftada yağışlı ve fırtınalı sistemin etkisi altına girileceğini belirtti.

Konya Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezinin hava tahmin raporlarında yağışlar ile bölgede 40 ila 50 kilometre hızında olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

"Hafta başına kadar yer yer yağmur görülecek"

Yağışlı havanın etkili olacağının tahmin edildiğini kaydeden Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan, "Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi hafta ortasından itibaren. Bölgemizde bugünden itibaren önümüzdeki hafta başına kadar yer yer yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar görüleceğini söyleyebiliriz. Yağışların bugün ve gece özellikle Konya'nın güney ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, yüksek kesimlerde etkili olacağını ön görüyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düştü 18 derecelik mevsim normallerinin yer yer altında. Gündüz sıcaklıkları 12 derece dolayında seyrediyor şehir merkezlerinde fakat gece sıcaklıkları sıfırın altında eksi 3 ila 5 derece dolayında özellikle ilçelerde ve çevrelerde gerçekleşecek. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın bu hafta zirai don konusunda dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

"Çarşamba gününden itibaren de yağışlı sistem yurdumuzu terk ediyor"

Kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Alkan, "Önümüzdeki günlerde kuzey kuvvetli rüzgar yer yer etkili olacak. Saatte 40 ila 50 kilometre hızında rüzgarlar da görülecek. Pazar günü kuvvetli rüzgarlar karayelden ve poyrazdan etkisini gösterecek. Bu yağışlı periyotta kent merkezlerinden daha ziyade yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının etkili olacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yani Çarşamba gününden itibaren de yağışlı sistem yurdumuzu terk ediyor. Sıcaklıklar tekrar mevsim normallerine doğru 18 ila 20 derecelere kadar yükselişe geçiyor" şeklinde konuştu.

"Yağışlar yüzde 40 ile 43 oranında düşük"

Yağışların düşüş oranlarına değinen Alkan, "Yağışlar aralıklı olarak yağmur şeklinde gerçekleşecek. Nisanın ilk haftası itibariyle yağışlarımız normallere doğru gerçekleşiyor. Ama tabii tarımsal açıdan su yılı baz alındığında yağışların yüzde 40 ile 43 oranında düşük olduğunu söyleyebiliriz. Konya çevresi için kuraklık açısından kurak geçtiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Güncel
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