Konya'nın Bozkır ilçesinde dolu zararı yaşandı
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerinde meydana gelen dolu yağışı sonucunda tarım arazilerinde hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş, zarar tespit çalışmaları yapıldığını ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.
Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerinde dolu zararı yaşandı.
Bozkır İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Durmuş beraberinde teknik uzmanlarla, 28 Mayıs günü meydana gelen dolu yağışı sonrası ilçeye bağlı mahallelerde zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yaptı.
Halil Durmuş konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kırsal mahallelerimizden Hamzalar, Karacaardıç, Sazlı, Bağyurdu ve Bozdam mahallelerimizde tarim arazilerinde dolu zararı yaşandı. Zarar gören üreticilerimizin tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik." dedi.