Konya Merkezli Operasyonda 11 Dolandırıcı Gözaltına Alındı

KONYA merkezli 4 ilde yapılan dolandırıcılık operasyonunda internetten sahte ürün satışı yaparak yaklaşık 116,5 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 3'ü kadın 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden elektrikli süpürge, tarım aleti, mobilya, bisiklet, ev ve otomobil gibi ürünlerin satış ilanı ile alıcıları dolandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Ekipler, örgüt üyelerinin internetten sahte ürün satışı yapıp, kapora veya ücretin tamamını alıp, ürünü göndermeyerek vatandaşları yaklaşık 116,5 milyon TL dolandırdıklarını tespit etti. Ardından kimlikleri belirlenen 15 kişinin yakalanması için mahkemece karar çıkartıldı. Ekipler, geçen salı günü Konya merkezli Gaziantep, Mersin ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3'ü kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ünün daha önce işledikleri suçlardan cezaevinde oldukları belirlendi. Şüphelilerin başta 'Uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' olmak üzere birçok suçtan kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.