Haberler

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı

Konya merkezli dolandırıcılık operasyonunda 16 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştirilen illegal işlemler sonucunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 16'sı tutuklandı.

Konya merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paravan şirket üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Konya, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Gaziantep, Malatya ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, kullanılan paravan şirket ve şüpheli hesaplarında 28 milyar 685 milyon 346 bin 316 liralık işlem hacmi tespit edildi.

Konya'ya getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü savcılıkça serbest bırakıldı, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

