Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Hüyük Belediye Başkanını Ziyaret Etti
Konya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i makamında ziyaret ederek tarım yatırımları hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve destekleri için teşekkür etti.
Konya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.
Seçen ve beraberindekiler Başkan Sefer'i makamında ziyaret ederek tarım yatırımlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
Başkan Sefer, Seçen'e nazik ziyareti ve ilçeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel