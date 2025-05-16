Konya Düğün Festivali Açıldı
Konya Düğün Festivali, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek. Festivalde, düğün sektörünün önde gelen 70 markası çeşitli kampanyalarla ziyaretçileri bekliyor ve 120 çekiliş ile hediyeler verilecek. Ayrıca, aile ilişkileri ve çocuk konularında seminerler de düzenlenecek.
Konya Düğün Festivali'nin (Konya Düğün Fest 25) açılışı yapıldı.
Selçuklu Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek festivalde düğün sektörünün önde gelen markaları kampanyalarla ziyaretçileri bekliyor.
Takı, mobilya, beyaz eşya, gelinlik, erkek giyim, kuaför, turizm, çeyiz, düğün organizasyonu gibi sektörlerden yaklaşık 70 firmanın stant açtığı festivalde çeşitli hediyelerin verileceği 120 çekiliş yapılacak.
Festivalde, aile ilişkileri ve çocuk konularında seminerler de verilecek.
Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel