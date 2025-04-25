Konya'da Yağışlar Tarımda Kök Hastalığı Riskini Artırdı

Dolu, hububatta kök hastalığına davetiye çıkardı

KONYA - Konya'da son günlerde etkili olan yağışlar, bazı bölgelerde tarım arazilerinde zarara yol açtı. Nisan ayında zaman zaman doluya dönüşen yağışlar nedeniyle yüzey akıntıları ve yer yer sel oluşumu gözlenirken, uzmanlar özellikle mantar hastalıklarına karşı çiftçileri uyarıyor.

Meteoroloji yetkilileri, Konya'da önümüzdeki günlerde de serin ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek, dolu yağışı riskine dikkat çekti. Yağışların ardından özellikle mantar ve kök hastalıklarının görülme riskinin arttığını belirten uzmanlar da, bu hastalıklara karşı çiftçilerin erken dönemde uygun ilaçlamayı yapmalarını öneriyor.

"Mantar hastalıklarına karşı çiftçilerimizin erken dönemde ilaç atmalarını öneriyoruz"

Konya yöresinin geçtiğimiz gün iyi bir yağış aldığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, "Bazı bölgelerde maalesef bu afete dönüşebildi. Tabii nisan ayındaki yağışlar zaman zaman dolu yağışlarına da çevirebiliyor. Bu dönemdeki yağışlara tabii ihtiyacımız var ama bu tarz yağışlar sıkıntıya da çevirebiliyor. Özellikle dolu yağan bölgelerde çiftçilerimizin arazilerini mutlaka bir ziraat mühendisiyle kontrol etmelerini öneriyoruz. Bazı bölgelerimizde de yağışlar birden yağmasıyla yüzey akıntıları dediğimiz sellere dönüşebildi. Buralarda da ürünlerin büyük bir kısmında hasar tespit etmedik. Lakin çiftçilerimizin yine de arazilerini mutlaka bir ziraat mühendisiyle kontrol etmeleri gerekiyor. Tabii bu dönemlerde hava sıcaklıkları da yüksek olmasıyla birlikte bu tarz yağışların arkasında birtakım hastalık zararları da ortaya çıkabiliyor. Özellikle mantar hastalıklarına karşı çiftçilerimizin erken dönemde ilaç atmalarını öneriyoruz. Bu dönemlerden sonra araziye ilk girme fırsatlarını buldukları dönemde özellikle çiftçilerimizin arazilerini bir ziraat mühendisiyle kontrol edip bu tarz problemleri yaşamadan ilaçlarını atmalarını öneriyoruz. Bakanımız İbrahim Yumaklı da bu konularla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. Geçtiğimiz günlerde don zararıyla alakalı destek vereceklerini söyledi. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın personeli her gün arazide. Bununla ilgili çalışmaları çok sıkı bir şekilde takip ediyor. İnşallah en kısa sürede de bu destekleri çiftçimize yansır ve çiftçimizin maddi olarak zararını bir nebze de olsa bakanlığımız rahatlatır" dedi.

"Hububatlarda birtakım zararlar meydana getirebilir"

Rekoltede don zararından sonra birtakım düşüşler olabileceğini belirten Kırkgöz, "Şu anki yağan yağışla alakalı herhangi bir rekoltede düşüş beklemiyoruz, bölgesel olarak yağdı dolu yağışı. Çok ciddi anlamda Konya üzerinde etki göstermedi ama önümüzdeki günlerde tekrardan meteorolojiden aldığımız bilgiye göre önümüzdeki günlerde tekrardan yağışlar devam edeceği söyleniyor. Bu yağışlar eğer doluya çevirirse şu anda sapa kalkma döneminde olan hububatlarda birtakım zararlar meydana getirebilir. İnşallah dolu yağmaz, yağmur da yavaş yavaş ve sakin yağar diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki hafta da yurdumuz yine serin ve yağışlı havanın etkisi altında"

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi Teknik Şefi Hayati Alkan ise, "Bu hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da yurdumuz yine serin ve yağışlı havanın etkisi altında. Bu yağışlar özellikle yurdun iç kesimleri, İç Ege, Göller bölgesi, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerini etkiliyor ve etkisi önümüzdeki hafta da sürecek. Ay sonuna kadar hatta mayıs ayının ilk günlerinde de serin ve yağışlı havanın etkisi devam edecek. Bölgemizde de yağışlar özellikle öğleden sonradaki periyotlarda kısa süreli kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanı sıra kuzey yönlerden poyrazdan yer yer kuvvetli ve fırtına şeklinde rüzgarlar da yağış anında görülebilecek. Yani 50 ile 60 kilometre hızında esen rüzgarlar da oluşabilecek. Tahminlerimiz önümüzdeki hafta içinde bölgemizde bu yağış sisteminin etkisini devam ettirmesi yönünde. Sıcaklıklar tabii mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Mevsim normallerine doğru sıcaklıkların özellikle hafta başından itibaren azalması bekleniyor. 16 ila 18 derece dolayında gündüz sıcaklıkları seyretmesi beklenirken gece sıcaklıkları ise 4 ila 6 derece dolayında seyredecek. Vatandaşlarımızın özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Bu yerel olarak kısa süreli etkili yağışlar oluşabiliyor. Bunun yanı sıra tabii dolu yağışı da olumsuz yönde etkileyecek. Bu sağanak türü, kuvvetli yağışların içerisinde zaman zaman dolu yağışları da görülecek. Önümüzde hafta da buna dikkat etmekte fayda var" diye konuştu.