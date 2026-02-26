Kuyumcuya sahte altın satmak isteyen 3 kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde, sahte gram altın satmaya çalışan 3 kişi polis tarafından suçüstü yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 9 sahte gram altın ve 10 bin 160 TL ele geçirildi.
KONYA'nın Akşehir ilçesinde kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken polis tarafından suçüstü yakalanan E.S., C.A. ve H.G., tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin Manisa'dan Konya'ya sahte altın getirip, piyasaya süreceği bilgisini aldı. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin E.S., C.A. ve H.G. olduğunu belirledi. Akşehir ilçesine geldiği tespit edilen şüpheliler, ekipler tarafından takibe alındı. 3 kişi, bir kuyumcuya sahte gram altın satmak isterken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada; toplam 9 sahte gram altın ile 10 bin 160 TL ele geçirildi.
ALTIN DİYE BAKIR SATMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Ele geçirilen altınlar, altın imalatı yapan bir kuyumculuk tarafından analiz edildi. İncelemede; ürünlerin yüzde 63 oranında bakır, yüzde 36 oranında çinko içerdiği ve herhangi bir maddi değerinin bulunmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.