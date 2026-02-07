Haberler

Konya merkezli operasyonda yakalanan şüphelilerden 8'i tutuklandı

Güncelleme:
Konya merkezli düzenlenen operasyonda, bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiaları doğrultusunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bazı doktorların belirli firma ve ürünlerin tercih edilmesi karşılığında maddi çıkar sağladıkları iddiası üzerine yürüttüğü operasyonda gözaltına alınan 5'i doktor, 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli İstanbul, Antalya, Mardin ve Kayseri'de 4 Şubat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5'i doktor 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, operasyonla ilgili adli ve idari soruşturma sürecinin devam ettiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel
