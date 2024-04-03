Konya'da Organik Böğürtlen Bahçeleri Çoğalıyor
Konya'nın Hüyük ilçesinde Çilek'ten sonra organik böğürtlen bahçelerinin de sayısı giderek artıyor.
Hüyük ilçesinde yaygın üretilen organik çilekten sonra, "Konya'mızda böğürtlen bahçeleri çoğalıyor, organik tarımla taçlanıyor" Projesi kapsamında çiftçilere şimdi de 42 bin ücretsiz böğürtlen fidanı dağıtıldı.
Projesi kapsamında üreticilere ayrıca 42 bidon sıvı organik gübre dağıtımı yapıldı.
Dağıtım törenine katılan İlçe Tarım Müdürü Mevlut Sarı, "Üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar dileriz." dedi.