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Konya'da minibüs hırsızı yakalandı

Konya'da minibüs hırsızı yakalandı

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Konya'da şehir içi toplu taşımada çalışan minibüslerin camlarını kırıp içindeki madeni paraları çalan Korhan Gürbez (34) yakalandı. 25 suçtan kaydı olan Gürbez, tutuklandı.

KONYA'da şehir içi toplu taşımada çalışan minibüslerin gece saatlerinde camlarını kırıp içindeki madeni paraları çalıp, kaçan Korhan Gürbez (34)  yakalandı. 25 suçtan kaydı olan Gürbez, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemlerde  gece saatlerinde sürücülerinin evlerinin önünde park halinde iken minibüslerin camlarının kırılıp içindeki madeni paraların çalınması üzerine çalışma başlattı.Polis, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölgelerdeki 300 güvenlik ve mobese kameralarından 2 bin dakika görüntüyü tek tek inceledi.  Şüphelinin daha önce de aynı suçlara karışan Korhan Gürbez olduğu, her hırsızlık olayına bisikletiyle gelirken farklı kıyafetler giydiği belirlendi. Şüphelinin çaldığı madeni paraları da akaryakıt istasyonlarındaki marketlerde banknotlara çevirdiği anlaşıldı. Gürbez, yine bir hırsızlık olayı gerçekleştirmek istediği minibüsün bulunduğu bölgede keşif yaparken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürbez, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Konya Güncel Haberler

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