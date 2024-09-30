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Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 24 Kişi Yakalandı

Konya'da Kaçakçılık Operasyonunda 24 Kişi Yakalandı
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi gözaltına alındı. Ekipler, kaçak üretim ve satış yapılan iş yerlerinde, 4 milyon dolayında gümrük kaçağı sigara ve çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik bazı adreslere operasyonlar düzenledi.

Ekipler, kaçak üretim ve satış yapıldığı tespit edilen 5 iş yeri, 5 ev ve 10 araçta arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 4 milyon 677 bin 370 doldurulmuş sigara, 234 bin 200 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 768 kilogram sigara ve nargile tütünü, 10 bin 880 paket sigara, 4 bin 166 tıbbi ürün, 397 elektronik malzeme, 90 paket puro, 16 cep telefonu, 12 litre kaçak sahte içki, 6 sigara üretiminde kullanılan makine ile 2 tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

Kaçakçılık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk konya

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