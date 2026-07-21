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Konya'da İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Konya'da İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Konya Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıda iş sağlığı güvenliği, mevzuat uyumu ve rehberlik hizmetleri ele alındı. Bakanlık yetkilileri, önleyici anlayışla işverenlere bilgi verdi.

Konya'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından, "İş Teftişi Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Konya Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda çalışma hayatı mevzuatının uygulanmasına ilişkin hukuki sorunlar ve çözüm önerileri, iş teftişinde işin yürütümü kapsamında işverenlerin yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında uyulması gereken kurallar ve denetim yaklaşımı gibi başlıklar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Tanrısever, çalışma hayatının ekonomik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli değiştiğini, dijitalleşme ve küresel rekabetin işverenler ile çalışanlar açısından yeni sorumluluklar doğurduğunu ifade etti.

Temel yaklaşımının yalnızca mevzuata aykırılıkları tespit etmek olmadığını belirten Tanrısever, işverenlere rehberlik eden ve riskleri önceden belirleyerek çalışma hayatında önleyici anlayışı güçlendirmeyi amaçlayan bir kamu hizmeti yürüttüklerini söyledi.

Tanrısever, sorunlar ortaya çıktıktan sonra çözüm üretmek yerine doğru bilgilendirme ile sorunların oluşmasını engellemenin hem çalışma barışına hem de ekonomik verimliliğe önemli katkı sağladığını, düzenlenen bilgilendirme toplantılarının işverenlerin güncel mevzuatı takip etmelerine ve sürdürülebilir bir uyum kültürü oluşturmalarına katkı sunduğunu kaydetti.

Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk de çalışma hayatında esas olanın işçi ile işvereni karşı karşıya getiren değil, üretimi, emeği ve sosyal güvenliği birlikte koruyan dengeli bir sistem oluşturmak olduğunu aktardı.

Programın, katılımcıların yönelttiği soruların cevaplandırıldığı değerlendirme bölümünün ardından sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal
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