Konya'da İlkokul Öğrencilerine Ağız ve Diş Taraması Yapıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş taraması yapıldı. Hüyük Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimleri tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerdeki okullarda öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri tarafından tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş taraması yapıldı.

Hüyük Devlet Hastanesi'nde görevli diş hekimleri Büşra Becerikli ve Kübra Karahanlı tarafından ilçe merkezinde ve mahallelerdeki okullarda öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Hüyük İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serkan Kasapoğlu yürütülen çalışmaya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocukluk çağı, dişlerin geliştiği ve olgunlaştığı bir dönemdir. Bu nedenle, çocukların diş sağlığına özen göstermesi son derece önemlidir. Dişler çocukların kemik ve kas gelişimi için çok önemlidir. Çocukların günlük aktivitelerinde konuşmasında, gülmesinde, yemek yemesinde dişler büyük önem arz eder, çocuklarımız erken yaştan itibaren dişlerinin önemini anlamalı ve diş sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalıdır." dedi.