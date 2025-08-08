Konya'da Düzensiz Göçmenler ve Elektronik Sigara Operasyonu

Konya'da 9 düzensiz göçmenin yakalandığı tırda 1 milyon 500 bin lira değerinde elektronik sigara ve kartuşu ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya-Ereğli yolu girişinde, düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen tırı durdurdu.

Yapılan aramada tırın kabin bölümünde bulunan 9 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından düzensiz göçmen sevk merkezine gönderildi.

Dorsede ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 7 bin paket elektronik sigara kartuşu ve 77 elektronik sigara bulundu.

Gözaltına alınan tır sürücüsü A.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan trafik ekiplerince sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.