Konya'da çiftçilere budama eğitimi verildi

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki çiftçiler budama eğitimi aldı.

İlçe merkezinde çiftçiler, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında budama kursuna katıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, eğitimin çok faydalı olduğunu ifade ederek, çiftçilerin bağ, bahçe ve meyve bahçelerinde uygulamalı budama tekniklerini öğrendiklerini belirtti.